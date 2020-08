Oi reposiciona marca para pequenos negócios

empresa

A Oi decidiu reposicionar sua marca ante micro e pequenos empresários. Esse cliente é atendido agora pela Oi Seu Negócio, unidade que tem 600 mil clientes, em substituição à Oi Empresarial.

Na prática, nada muda para o usuário. Ele continuará com os mesmos serviços assinados. Para a empresa, também não há mudança na estrutura corporativa, uma vez que o atendimento a PMEs já era responsabilidade da vice-presidência de Clientes, capitaneada pelo executivo Bernardo Winik.

Há, no entanto, mudança na estratégia de chegada ao cliente. A operadora vai incentivar a migração daqueles que usam conexão por cobre (aDSL) para a tecnologia FTTH (fibra óptica), onde esta estiver disponível. Atualmente, o serviço FTTH da Oi chega a 800 mil endereços comerciais (pequenos negócios), em 127 cidades no Brasil. A meta da companhia é dobrar a base atual desses clientes que têm acesso à internet por seu serviço de fibra óptica até o final de 2020.

“O objetivo da companhia com o novo posicionamento do Oi Seu Negócio é impulsionar as vendas de seus serviços de telecomunicações, através da sua rede de fibra óptica. Para isso, a operadora converge os principais serviços de conectividade numa mesma oferta”, diz Roberto Guenzburger, diretor de Marketing do Varejo e Empresarial da Oi.

A operadora anunciou que o plano da Oi Seu Negócio de 400 Mbps passa a trazer consigo a assinatura do software Oi Gestão Digital por R$ 120 ao mês. O software traz recursos de controle financeiro (controle de fluxo de caixa online, integração entre estoque e venda, lançamento de contas a pagar e a receber cadastro de contas bancárias e relatórios gerenciais e financeiros), gestão de vendas (gestão de produtos e serviços, lançamento de vendas realizadas, cadastro de clientes) e controle de resultados da empresa.

A companhia rebatizou o segmento depois de realizar pesquisa e descobrir que os clientes MEI e PMEs, na maioria, se consideram pequenos demais e portanto não se identificam com o título de segmento empresarial. São exemplos desses empreendedores donos de bancas de revista, salões de beleza, lanchonetes de bairro. (Com assessoria de imprensa)