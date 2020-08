Oi passa a marca de 1,5 milhão de clientes FTTH

A Oi passou a marca de 1,5 milhão de clientes do serviço Oi Fibra. A companhia, que havia registrado 1 milhão de assinantes em abril, agregou mais 500 mil clientes a sua base em quatro meses. A média do período foi de 125 mil adições líquidas ao mês, acelerando para 150 mil em julho, projeção que deve ser mantida neste mês de agosto.

O rápido crescimento vem sendo registrado em todos os estados do país (exceto são Paulo onde não há operação do serviço), com destaque para Alagoas, Espírito Santo, Paraíba e Sergipe, onde a base de clientes cresceu mais de 30% no mês de julho.

Atualmente, a Oi Fibra tem maior fatia do mercado de banda larga por fibra no Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima, Rondônia, Rio Grande do Sul e Tocantins. Os dados são da Anatel, de junho.

A fibra é o foco da empresa, que está em recuperação judicial. Conforme seu presidente, Rodrigo Abreu, a meta é chegar a 2025 com 32 milhões de homes passed (casas aptas a assinar fibra).

“A Oi vem trabalhando intensamente para o crescimento da Oi Fibra. É um projeto robusto que tem dezenas de milhares de colaboradores diretos e indiretos envolvidos e conta com a participação de diversos parceiros que são referências mundiais em tecnologia de transmissão de dados”, afirma Bernardo Winik, VP de Clientes da Oi.

Segundo ele, o objetivo é superar a marca de 2 milhões de clientes até o fim do ano.

Atualmente, a Oi Fibra está disponível em 7,2 milhões endereço (HPs) de 127 cidades distribuídas em todos os estados do país, menos em São Paulo. Suas ofertas incluem internet banda larga com até 400 Mbps, telefonia fixa (VoIP), TV por assinatura (IPTV) e conteúdo sob demanda (OTT). (Com assessoria de imprensa)