Oi oferece programa à educadores durante pandemia

A Oi disponibilizou hoje, 18, a plataforma Midia_LAB Digital para a formação de professores e de gestores para o ensino remoto e híbrido. O projeto foi criado pelo NAVE (Núcleo Avançado em Educação), programa do instituto Oi Futuro. Na plataforma, educadores da rede pública podem receber mentorias online gratuitas, com atendimento individual, para criarem suas aulas no ambiente digital e planejarem o ensino híbrido.

Educadores das redes públicas de ensino médio de todo o Brasil podem se inscrever no site até 21 de junho para as mentorias, que serão customizadas de acordo com a necessidade de cada participante. Os atendimentos vão acontecer ao longo do mês de julho. Cada educador terá dois encontros de 40 minutos com mentores do NAVE.

PUBLICIDADE

A iniciativa apresenta tutoriais, vídeos e exemplos reais de soluções para adaptar conteúdos para os meios digitais. Segundo a empresa, o diferencial da plataforma é trazer cases que mostram como outros educadores utilizaram na prática as ferramentas disponíveis para interagir com os alunos e mediar os processos de ensino e aprendizagem remoto.

Atendimento psicológico, yoga e mindfulness

A companhia também vai oferecer à aproximadamente 12 mil colaboradores programas que visam o equilíbrio físico e emocional de sua equipe durante a pandemia.

Dentre as iniciativas, está o programa de atendimento psicológico remoto para colaboradores e dependentes. De acordo com a Oi, em apenas um mês foram realizados vários atendimentos e alguns deles diretamente ligados à pandemia.

“Nosso objetivo é acolher o colaborador, oferecendo um ambiente seguro para que ele possa compartilhar o que está sentindo. Acreditamos que este tipo de assistência é fundamental para que ele possa se adaptar à atual rotina”, afirma Manuela Torres, Assistente Social da Oi.

Além disso, a empresa passou a oferecer práticas de Mindfulness e Desktop Yoga para aliviar a tensão e o estresse do dia a dia durante o período de distanciamento social. Nas práticas de desktop yoga os exercícios são baseados nos princípios da yoga que visam à melhoria de qualidade de vida dos profissionais. Já no mindfulness, desenvolve-se a técnica de respiração que desperta a consciência da atenção plena e proporciona maior bem-estar individual.

Todos os processos serão virtuais. Conforme a empresa, o programa já estava em seus planos e poderá ser mantido após a pandemia. (Com assessoria de imprensa)