Oi lança rede de fibra óptica em mais três cidades de Santa Catarina

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A Oi lança nesta semana sua rede de fibra ótica até a casa do cliente (FTTH na sigla em inglês) em mais três cidades de Santa Catarina: Itajaí, Joinville e Chapecó. O serviço, que já conta com 120 mil clientes na Região Sul, está disponível também nas cidades de Blumenau, Rio do Sul, Brusque e Florianópolis.

Atualmente o serviço possui ao todo 700 mil clientes no país, em 90 cidades. A expansão da rede de acesso em fibra faz parte do plano estratégico da companhia, apresentado em julho de 2019. O primeiro bairro a receber a fibra da Oi em Joinville será o Costa e Silva e Itajaí na Brava e Fazenda.

A Oi investiu mais de R$ 113 milhões em Santa Catarina de janeiro a setembro de 2019, um aumento de 8% em relação ao mesmo período do ano anterior. A companhia investiu na sua rede móvel com a implantação de 213 novos sites no período e oferece cobertura 4G em 52 cidades do estado. (Com assessoria de imprensa)