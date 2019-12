Oi lança pós-pago com roaming de dados nos EUA

Click to print (Opens in new window)

A Oi lançou hoje, 17, nova modalidade entre seus planos pós-pagos. O produto traz 100 GB de internet, acesso aos serviços de streaming de vídeo Netflix e YouTube, de redes sociais Facebook e Instagram e de mensagens Messenger e WhatsApp sem descontar da franquia de dados do usuário. Chamado Oi Mais Top, o novo plano tem uma pacote de roaming de dados internacional válido para os Estados Unidos, com 10GB de internet e WhatsApp liberado, que é renovado mensalmente.

O plano Oi Mais Top tem ainda acesso ao Oi Play, plataforma de vídeo por streaming da operadora com conteúdo no modelo “self service”. Os usuários recebem 35 Plays, a moeda virtual da plataforma, para escolher seus conteúdos de acordo com suas preferências.

O Oi Mais Top custa R$ 129,90/mês e permite incluir até quatro dependentes por R$ 35/mês cada. Os dependentes podem compartilhar a franquia de dados com o titular, que poderá fazer toda a gestão da internet através do aplicativo Minha Oi. Além disso, os dependentes terão também a isenção nos aplicativos de redes sociais Facebook, Instagram e de mensagens Messenger e WhatsApp e cada um deles também recebe o pacote de roaming de dados internacional para uso nos Estados Unidos com os 10GB de internet e a isenção do WhatsApp (exceto chamadas de voz, vídeo e envio de GIFs). A oferta é válida em todo o Brasil. (Assessoria de imprensa)