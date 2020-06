Oi lança plano de 400 Mpbs na banda larga fixa

Click to print (Opens in new window)

A Oi lançou hoje, 2, um novo serviço de internet por fibra óptica (FTTH) com 400 Mbps de velocidade de download e 200 Mbps de velocidade de upload, em todas as regiões do país.

O produto foi desenvolvido, diz a companhia, para um público que utiliza aplicações que demandam um serviço de internet de altíssima velocidade, como streaming de vídeo com definição 4K ou serviços que necessitam de alta performance de upload como games e tem necessidade de conectar os diversos dispositivos de toda a família simultaneamente.

A fibra óptica da Oi é o coração da sua estratégia de negócios. Atualmente, a companhia tem quase 400 mil quilômetros de rede de transporte de dados instalada, que passam por mais de 400 mil casas e conectam mais de 100 mil usuários por mês com fibra óptica residencial.

O projeto de fibra ótica da Oi é um dos maiores do mundo e tem como foco transformar a companhia na maior provedora de infraestrutura em fibra do país.

Lançada em 2018, a Oi Fibra já atende mais de 1 milhão de clientes. “Ampliar o nosso portfólio de ofertas com mais opção de velocidade é mais uma aposta para atrair novos perfis de consumidores, acelerar ainda mais esse crescimento e conquistar ainda mais receitas para a companhia”, afirma Bernardo Winik, VP de Clientes da Oi.

A Oi Fibra está disponível para contratação em 112 cidades, em todas as regiões do país, com ofertas de serviços de internet, telefonia fixa (VoIP), conteúdo sob demanda (OTT) e TV por assinatura (IPTV), com velocidades de 200 e 400 Mega.

Preços

O pacote com banda larga fixa de 400 Mbps de velocidade de download (200 de upload), telefone fixo (VoIP), serviço de streaming que agrega conteúdos de vídeo Oi Play, Wifi Up que potencializa a conexão e o novo serviço Oi Expert que disponibiliza especialistas 24h por dia para sanar dúvidas e fornecer informações, custa R$ 150 ao mês.

Também a partir de 2 de junho, os clientes que contratarem Oi Fibra com IPTV ou móvel pós-pago nos planos Avançado e Top do combo Oi Total terão navegação com 400 Mega de velocidade de download (200 de upload), a partir de R$ 200 ao mês. Os planos com celular garantem até 200GB de dados para navegar no 4,5G, ligações ilimitadas e roaming internacional. Já os planos com IPTV oferecem uma grade completa de até 186 canais, sendo 64 em HD, mais as opções de canais a la carte.

As ofertas com 200 Mega de velocidade (60 de upload) com telefone fixo (VoIP), Oi Play e Wifi Up permanece disponível por R$ 100. Os valores de todas as ofertas são exclusivos para pagamento com débito em conta e exigem fidelidade de 12 meses. (Com assessoria de imprensa)