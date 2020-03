Oi lança internet por fibra óptica em três cidades gaúchas

Click to print (Opens in new window)

A Oi lança nesta quinta-feira, 19, nas cidades de Passo Fundo, Santa Cruz do Sul e Santa Maria, a Oi Fibra, seus serviços de internet, TV por assinatura (IPTV) e telefonia fixa (VOIP) por fibra ótica até a casa do cliente (FTTH – Fiber To The Home). No Rio Grande do Sul, o serviço já está disponível em Porto Alegre, Alvorada, Canoas, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Pelotas, São Leopoldo e Viamão.

“A Oi já conta com mais de 60 mil clientes no estado (43% da região Sul) e temos mais de 450 mil HPs disponíveis (casas passadas) para instalação da Oi Fibra” afirma Giovani da Silva (foto), diretor de Varejo e Empresarial da Região Sul.

A Oi Fibra foi lançada no final de 2018 pela companhia e está presente em 110 cidades, em todas as regiões do Brasil. O serviço em FTTH é a principal estratégia de negócios da companhia e busca reaproveitar a o backbone óptico nacional de 370 mil km da empresa.

Além da ultra banda larga, a tele entrega IPTV e conteúdo OTT, soluções B2B (corporativas e empresariais) com foco em serviços integrados e TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação), soluções de atacado e crescimento da telefonia móvel com foco no segmento pós-pago e evolução para 5G por meio dessas novas redes.

Os primeiros bairros a receber a fibra da Oi em Passo Fundo serão Annes, Centro, Parque Centenário, Primeiro Centenário, Valinhos, Vera Cruz, Vila Dona Eliza, Vila Annes, Vila Dona Eliza, Vila Industrial e Vila Vera Cruz. Em Santa Cruz do Sul serão os bairros Aliança, Arroio Grande, Castelo Branco, Centro, São João e Santo Antônio. Já em Santa Maria os bairros serão Bonfim, Centro, Divina Providencia, Juscelino Kubitschek, Noal, Nova Santa Marta, Nossa Senhora de Lourdes, Passo d´Areia, Patronato e Vila São João Batista.

A Oi Fibra chega a estas cidades com ofertas de 200 Mbps a partir de R$ 99,90 ao mês. Com a assinatura também de TV, o valor do pacote passa a R$189,90.

A Oi investiu mais de R$ 340 milhões no Rio Grande do Sul de janeiro a setembro de 2019, um aumento de 59% em relação ao mesmo período do ano anterior. A companhia investiu na sua rede móvel com a modernização de 220 sites no período. O dados para 2019 inteiro serão divulgados na próxima semana. (Com assessoria de imprensa)