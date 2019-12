Oi lança banda larga por fibra óptica em duas cidades de Santa Catarina

Click to print (Opens in new window)

A Oi lançou serviço de banda larga por fibra até a casa do cliente (FTTH, na sigla em inglês, nas cidades catarinenses de Florianópolis e Brusque. No estado, a Oi Fibra já esta disponível em Blumenau e Rio do Sul. Em Santa Catarina, a Oi investiu mais de R$ 113,9 milhões no período de janeiro a setembro de 2019, um aumento de 8% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Na região Sul, a operadora tem 72 mil assinantes de FTTH. A banda larga baseada em fibra da operadora foi lançada há cerca de um ano e tem atualmente 600 mil clientes, em 80 cidades espalhadas por todas as regiões do país. A meta é fechar o ano com 650 mil clientes e 4,6 milhões de casas passadas (aptas a assinar o serviço). Para isso, a tele tem como estratégia o reúso da infraestrutura, uma vez que possui malha de mais de 360 mil km de fibra instalada no país.

Os primeiros bairros a receberem a fibra da Oi em Florianópolis são Capoeiras, Coqueiros, Estreito e Trindade. Já em Brusque, os bairros são Azambuja, Centro, Jardim Maluche, Primeiro de Maio e Santa Terezinha.

O serviço terá acessos de até 200 Mbps e preços a partir de R$ 99,90/mês e inclui o Oi Play, a plataforma digital da operadora para assistir vídeo por streaming. Também será oferecido pacote de IPTV. (Com assessoria de imprensa)