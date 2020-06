Oi inicia venda de seu serviço de streaming

A Oi inicia, hoje, 22, a venda de seu serviço de streaming que agrega conteúdos de vídeo, o Oi Play, com pagamento por cartão de crédito. Clientes que desfrutarem do serviço por um telefone móvel da operadora não serão descontados da sua franquia de internet. O objetivo da operadora é expandir o serviço para sua base dos planos pré e controle que conta com cerca de 30 milhões de clientes.

O Oi Play está disponível para contratação com três diferentes ofertas que oferecem acesso a até 50 canais ao vivo e aos conteúdos de filmes, séries, notícias, programação infantil e esportiva, além de filmes recém lançados no cinema.

“O sucesso do produto estimulou a Oi a ampliar a sua oferta para clientes dos planos pré ou controle, que até então não tinham acesso, mas também a ser a primeira operadora a ingressar nesse novo modelo de negócio, com ofertas com pagamento por cartão de crédito. O objetivo da companhia é expandir a penetração do produto para toda a sua base de clientes e consequentemente ampliar a receita”, afirma Bernardo Winik, VP de Clientes da Oi.

A plataforma reúne os conteúdos de video on demand dos principais parceiros (ex.: Discovery, ESPN, FOX, HBO, Telecine, CN Já, EI Plus, Paramount+, e Vubiquity). O serviço já foi acessado por cerca de 1,4 milhão de usuários. Desse total, 42% foram para o consumo de filmes, 27% para conteúdo infantil, 26% para canais ao vivo e 5% para outros tipos de conteúdo.

Download and Play

Entre as novidades da plataforma está a funcionalidade Download and Play da opção de conteúdos “Pra Alugar”. Entretanto, a partir de agora, os usuários podem baixar os conteúdos alugados em seus dispositivos e assistir sem estarem conectados à internet, por 48h.

Outra novidade do Oi Play é a funcionalidade “Pra trocar”. Ela oferece ao usuário a possibilidade de escolher que serviços de video on demand vai consumir de acordo com seu perfil de interesse. Assim, cada conteúdo disponível para troca têm um valor em “Plays”, a moeda virtual da plataforma que varia de 5 a 85 Plays vinculados à sua oferta.

Ao efetuar o 1º login, o cliente escolhe os conteúdos que deseja consumir. Ademais, após 30 dias, pode trocá-los por outras opções acessando o menu “Pra Trocar”. Entre os conteúdos disponíveis para troca, estão: Telecine PLAY, HBO GO, Fox +, Watch ESPN, CN Já! e Discovery Kids On!.

O produto já está disponível para clientes da Oi da Oi Fibra, de telefonia móvel pós paga e do combo Oi Total.

Fibra óptica

Segundo a Oi, sua principal estratégia é a expansão da rede de fibra óptica com foco na oferta de banda larga em streaming de conteúdo. A companhia possui a maior rede de transporte de dados já instalada do país, com mais de 370 mil quilômetros, e oferece a Oi Fibra em 112 cidades. A Oi Fibra acaba de conquistar 1 milhão de clientes e está disponível em 6,2 milhões de endereços (Homes Passed). A previsão da empresa é fechar o ano com cerca de 2 milhões de clientes e estar disponível em 8,3 milhões de endereços. (Com assessoria de imprensa)