Oi Futuro e British Council abrem edital de cultura

Produtores de festivais artísticos realizados no Brasil podem inscrever suas propostas até dia 14 de fevereiro no site do Oi Futuro para participar da terceira edição do Programa Pontes, um das ações culturais desenvolvidas pela operadora.

O programa vai destinar até R$ 60 mil para sete festivais brasileiros dispostos a receber artistas do Reino Unido (Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales) para residência cocriativa, com oportunidades de conexão e experimentação com criadores brasileiros.

Nas duas edições anteriores, em 2019 e 2018, o programa selecionou 20 projetos de nove estados brasileiros. Segundo a operadora, cerca de 500 artistas brasileiros e público de mais de 50 mil pessoas foram impactadas pelas atividades promovidas por meio do programa.

Entre contemplados das duas primeiras edições estão a 17ª Festa Literária Internacional de Paraty – Flip (RJ), Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia – FIAC (BA), Mostra Internacional de Teatro de São Paulo – MiT (SP), Tempo_Festival (RJ), Favela Sounds (DF), Festival Serasgum (PA), Bienal de Dança do Ceará (CE), Porto Alegre em Cena (RS).

As residências devem durar no mínimo duas semanas e resultar necessariamente em trabalhos artísticos originais e abertos ao público. A lista de referência de criadores britânicos pode ser acessada no site do British Council Brasil.

Impacto social

O Oi Futuro também anunciou hoje, 23, a prorrogação das inscrições para edital Labora + Sebrae até 31 de janeiro. A iniciativa é feita em parceria com o Sebrae Rio e destinada a empreendedores que usam tecnologia de impacto social e ambiental para apoiar o desenvolvimento de negócios focados em soluções coletivas. Serão 20 selecionados, que receberão apoio técnico customizado nas áreas de gestão e tecnologia para alavancar seus negócios. Haverá, para as startups contempladas, acesso a espaço de coworking. As três startups mais bem avaliadas receberão prêmios de até R$ 25 mil.

O Sebrae/RJ e Oi Futuro subsidiarão a maior parte do custo operacional do ciclo de aceleração, ficando sob a responsabilidade dos selecionados a contrapartida de R$ 600. O Oi Futuro e o Sebrae RJ vão conceder três bolsas de participação integrais, de acordo com análise do perfil socioeconômico dos candidatos. (Com assessoria de imprensa)