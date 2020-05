Oi Futuro abre inscrições para curso online gratuito de acessibilidade cultural

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

O Oi Futuro está com as inscrições abertas, até o dia 10 de maio, para o curso online gratuito “Formação Básica em Acessibilidade Cultural”, voltado para profissionais e estudantes das áreas da cultura e educação de todo o país – tais como professores, profissionais de museus, centros culturais, instituições de atendimento a pessoas com deficiência e outros. Os interessados podem se inscrever no link: https://bit.ly/3b87PMQ

Promovido pela equipe do Programa Educativo Oi Futuro, o curso será oferecido na modalidade EAD, em plataforma digital, a partir de 15 de maio, com carga horária de 20 horas e duração total de 30 dias. Os participantes receberão certificado ao final da formação. Nesta primeira turma, serão disponibilizadas 25 vagas.

PUBLICIDADE

A formação é composta de dois módulos temáticos e um fórum de debates sobre o conteúdo. O primeiro módulo apresenta as bases conceituais da acessibilidade, marcos legais e nomenclatura atualizada, com foco nas noções de acessibilidade comunicacional e atitudinal. O segundo módulo traz estudos de caso e relatos de experiências no Brasil e no exterior. Os alunos participarão de encontros virtuais para debate ao fim da jornada e poderão tirar dúvidas com as tutoras ao longo do curso. (assessoria de imprensa).