Oi Fibra chega em novas cidades no PR e SC

A Oi Fibra, serviço da Oi de internet, TV por assinatura (IPTV) e telefonia fixa (VOIP) por fibra ótica até a casa do cliente (FTTH – Fiber To The Home) chega a mais quatro novas cidades – Criciúma, Lages e Tubarão (SC) e Maringá (PR) – na Região Sul.

O serviço já está disponível nas cidades de Florianópolis, Blumenau, Brusque, Chapecó, Itajaí, Joinville e Rio do Sul (SC), Porto Alegre, Alvorada, Canoas, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, São Leopoldo e Viamão (RS), Curitiba, Almirante Tamandaré, Cascavel, Colombo, Pinhais, Ponta Grossa e São Jose dos Pinhais (PR) .

A Oi Fibra oferece internet de 200 Mega a partir de R$ 99,90/mês e inclui o Oi Play, a plataforma digital exclusiva da operadora para assistir vídeo por streaming com os melhores conteúdos de filmes, séries, desenhos e esporte para assistir quando quiser, no celular, tablet, computador ou TV.

A plataforma reúne conteúdos de diversos programadores em um só lugar. O cliente pode contratar também a Oi TV (IPTV) a partir de R$189,90. (assessoria de imprensa)