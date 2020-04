Oi explicita proposta de remuneração de diretores para assembleia do dia 30

Click to print (Opens in new window)

A Oi publicou hoje, terça, 1, um novo comunicado ao Mercado, com a proposta de convocação de Assembleia Geral para o dia 30 de abril, com detalhes sobre a remuneração dos administradores e membros do conselho fiscal. Ontem na convocação da assembleia a Oi ainda não tinha anexado as informações sobre a proposta de remuneração para este ano, e o documento só remetia para as deliberações da AGO de 2019.

A Assembleia dos acionistas foi chamada também para aprovar o resultado do exercício de 2019 (que fechou com prejuízo de R$ 9 bilhões), aprovação dos membros do conselho fiscal e rerratificação da remuneração de 2019.

Para 2020, a Oi está propondo a remuneração global para o conselho de Administração e diretoria estatutária de R$ 79.137.665,70 (setenta e nove milhões, cento e trinta e sete mil seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos).

O que representa um aumento de 58.2% na remuneração dos diretores em relação ao que foi aprovado na Assembleia Geral de 2019. A proposta mantém também a redução na remuneração do Conselho de Administração, porque não foi incorporada a intenção de remuneração variável para o conselho de administração, já barrada pela justiça.

Conforme a companhia, serão destinados para o presidente que deixou a empresa em janeiro, (Eurico Teles), R$ 31, 197 milhões. Para a diretoria, ficarão destinado R$ 38, 4 milhões. Desse montante, estão inclusos remuneração fixa, bônus executivo, incentivos de longo prazo, retenção executiva, benefícios e respectivos encargos sociais.

O Conselho de administração ficará com o montante de R$ 8,2 milhões.

A Oi informa ainda que a Assembleia terá que rever os gastos com as remunerações de 2019, aprovados no valor de R$ 59,8 milhões. A empresa gastou R$ 64,45 milhões. O aumento de mais de R$ 4 milhões deve-se ao pagamento das verbas rescisórias do diretor de relações com investidores, que saiu no ano passado, e ao aumento no número de cargos na diretoria.

Leia aqui a íntegra do comunicado:

11312_751141-OI