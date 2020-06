Oi demite 132 profissionais e gera reação de sindicatos

A Oi divulgou hoje, 9, posicionamento no qual confirma a demissão de 132 profissionais, entre funcionários e executivos, nesta semana. No texto, a operadora explica que os cortes já eram previstos uma vez que o plano estratégico do grupo para sair da recuperação judicial prevê ações de simplificação e ganho de eficiência.

Ontem, 8, a Fenattel e os Sintteis do Amazonas, Cerará, Espírito Santo, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Rondônia, soltaram cartas criticando os desligamentos realizados neste momento. Em seu documento, a Fenattel afirma que a operadora fechou acordos trabalhistas que “previram o home office (trabalho em casa), a redução de jornada e de salário em troca da manutenção de empregos durante a vigência do Acordo e mais 60 dias após o mesmo”.

Defende, portanto, que as demissões são injustificáveis. Recomendou ainda que os funcionários desligados acionem o Ministério Público do Trabalho, que os sindicatos não homologuem as demissões e processem a operadora, pedindo medidas liminares para evitar mais desligamentos.

A federação e os sindicatos de trabalhadores do setor dizem, ainda, que não se furtarão de tomar as medidas cabíveis, administrativas e jurídicas caso a operadora resolva promover cortes em massa de pessoal. A preocupação dos sindicatos, afirmam, é com o vínculo de 12,5 mil empregados diretos da operadora que estão sendo remanejados.

O que diz a Oi

Em sua nota, a Oi acrescenta que a transição tecnológica do cobre para a fibra exige readequação de equipes e otimização de processos. Em última instância, a simplificação corporativa impactou os 132 demitidos. A companhia também está transferindo funcionários entre empresas do grupo como parte dessa reestruturação. Veja, abaixo, a íntegra do posicionamento enviado ao Tele.Síntese pela operadora.