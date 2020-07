Oi confirma recebimento das propostas vinculantes de Claro, TIM e Vivo

Oi ressalta, em fato relevante, que venda dos ativos móveis passará por leilão, caso os credores aprovem os termos do aditamento do plano de recuperação judicial da companhia.

A Oi informou ao mercado na manhã deste sábado que já recebeu as propostas vinculantes de Claro, TIM e Vivo para a aquisição da sua unidade móvel. As ofertas foram entregues ao assessor financeiro do grupo, o Bank of America Merrill Lynch (BoFA).

“As propostas vinculantes, que foram apresentadas em conexão com o processo de market sounding já previamente comunicado pela Companhia, são sujeitas a condições normais em processos desta natureza e confirmam o interesse do mercado no seu negócio móvel”, ressalta a empresa.

A comunicação da empresa tem a função de destacar que ainda haverá um leilão dos ativos móveis, do qual Claro, TIM e Vivo terão de participar com a proposta conjunta, “a ser realizado oportunamente mediante a entrega de

envelopes fechados”.

No fato relevante recém-divulgado, a Oi ressalta que o recebimento das ofertas vinculantes está alinhado à proposta de mudança do plano de recuperação judicial, protocolado na 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, onde corre o processo. O aditamento ainda precisa ser aprovado por credores e homologado na Justiça para que a empresa possa, de fato, se desfazer dos ativos móveis. Uma assembleia de credores será convocada, em data ainda não definida.