Oi confirma contratação de mais um assessor financeiro

Consultoria vai atuar em paralelo com o Bank of America na venda de ativos não estratégicos

A Oi confirmou na noite de ontem, 5, que contratou a consultoria Lazard para ser mais um de seus assessores financeiros. O papel da instituição será “prospectar e estruturar operações que envolvam alternativas que assegurem seu plano de investimentos e a aceleração da expansão dos seus projetos em fibra”, diz o comunicado, assinado pela diretora de finanças e relações com investidores Camille Loyo Faria.

Conforme o plano estratégico apresentado pela Oi em julho do ano passado, a empresa vai investir pesado na construção de uma ampla rede de acesso em fibra. Mas também vai se desfazer de ativos ópticos em pelo menos um mercado não estratégico: o estado de São Paulo. O comunicado enviado à CVM não deixa claro, porém, se a consultoria foi contratada para lidar com a venda deste ativo especificamente.

Avisa, no entanto, que Lazard e Bank of America Merrill Lynch, que já assessorava a companhia, vão trabalhar em paralelo em processos de alienação de ativos “non-core”, de forma coordenada na avaliação de alternativas estratégicas envolvendo fibra e outros ativos da Oi “com o objetivo de maximizar a criação de valor e ampliar as fontes de financiamento para a execução do plano de investimentos da companhia e expansão de fibra”.

A contratação faz parte do projeto de turnaround da Oi, sendo tocada pelo novo comando da tele. No último dia 1º de fevereiro Rodrigo Abreu, então COO, assumiu o posto de diretor presidente no lugar de Eurico Teles, que renunciou. A mudança havia sido acordada ainda em 2019, após pressões de acionistas que discordavam das decisões estratégicas de Teles.