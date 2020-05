Oi ativa rede 4,5G em quatro cidades de MG, incluindo a capital

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A Oi ativou sua rede móvel LTE-Advanced, comercialmente chamada de 4,5G, nas cidades mineiras de Belo Horizonte, Diamantina, Nova Porteirinha e Pouso Alegre. Com isso, a empresa passa a ter rede do tipo em 13 cidades de Minas Gerais. Além das quatro novas, já operava com a tecnologia em Bocaiuva, Buenópolis, Corinto, Divinópolis, Francisco Sa, Ipatinga, Janaúba, Montes Claros e Varginha.

O investimento na melhoria da rede móvel faz parte do plano estratégico de turnaround do grupo, anunciado em julho de 2019. O foco do plano recai sobre a construção de redes de acesso em fibra óptica, mas prevê a migração da tecnologia 2G e 3G para 4G.

PUBLICIDADE

Independente do plano estratégico, a Oi vem negociando com TIM e Vivo a venda da unidade de telefonia móvel. Caso a venda se confirme, a concessionária passará a focar a banda larga fixa. O negócio ainda não tem previsão para ser concretizado. Vivo e TIM estão realizando a auditoria (due dilligence) dos ativos móveis da Oi antes de fazer uma proposta firme. A transação também vai exigir escrutínio concorrencial do Cade e aval da Anatel.

Disputa de preços

Enquanto isso, a Oi segue com o seu plano de transformação em curso. A iniciativa de atualização da rede móvel aumenta a velocidade de download e upload para os clientes da empresa nestes novos municípios. O 4,G une diferentes frequências para acelerar a transmissão de dados. Em MG, a Oi tem espectro em 850 MHz, 1,8 GHz e 2,1 GHz. A companhia investiu mais de R$ 685 milhões em Minas Gerais em 2019, um aumento de 34% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Para abocanhar market share, especialmente no pós-pago, a empresa apresenta planos agressivos. A empresa está vendendo, nestas cidades, plano com 50 GB de dados, acesso aos serviços de streaming de vídeo Netflix e YouTube, de redes sociais Facebook e Instagram e de mensagens Messenger e WhatsApp, sem descontar da franquia, e ainda ligações nacionais ilimitadas, por R$ 100 ao mês.