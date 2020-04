Oi anuncia novas promoções para pequenas empresas

Click to print (Opens in new window)

A Oi oferece benefícios para pequenos empreendedores que demandam serviços de voz e dados, plataformas de marketing e colaboração, além de flexibilizar pagamentos de débitos pendentes com a companhia durante o período de isolamento social.

Para clientes pós-pago do plano “Oi Mais Celular” a companhia aumentou o limite de todos os pacotes de dados para 50GB, sem custo adicional. Esse benefício será válido até 31 de julho. Além disso, a Oi isenta o consumo do pacote de dados para os clientes empresariais que utilizam a plataforma Microsoft Teams.

Siga-me para todo o Brasil

A partir de 10 de abril, a Oi disponibiliza de forma gratuita o serviço “Siga-me” para os telefones fixos dos seus clientes nas seguintes UFs: DF, GO, PR, SC e RS. No final do mês de abril, o serviço estará disponível para todo o país. Com o “Siga-me”, pequenos empreendedores poderão redirecionar as chamadas do seu negócio para qualquer outro telefone móvel ou fixo, atendendo essas chamadas mesmo que estejam em casa. Assim, eles conseguem receber ligações do seu escritório em qualquer lugar. Para ter acesso a este serviço, basta ligar no atendimento (0800 031 0800) e solicitá-lo.

Oi Ads

A Oi libera a plataforma de marketing digital Oi Ads, dando autonomia aos clientes empresariais para desenvolverem as suas próprias campanhas de mídia digital, do início ao fim, com a possibilidade de segmentação da comunicação por bairro, gênero e faixa etária, sempre respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O Oi Ads dá a possibilidade de disparo de até 3 mil ações por mês e estará disponível a partir do dia 7 de abril, de forma gratuita por três meses, para toda base de clientes empresariais da Oi.

Flexibilização da política de parcelamento

Mediante pedido dos nossos clientes empresariais, a Oi vai flexibilizar a sua política de parcelamento para clientes que estejam inadimplentes por até 90 dias, oferecendo a possibilidade de parcelamento das faturas em até 10 vezes, sem aplicação de multas. Neste caso, as solicitações devem ser realizadas após o dia 06 de abril nos canais de atendimento por telefone de cada serviço.

Postergação do vencimento

Outra iniciativa da operadora será postergar, a pedido dos clientes, o prazo de vencimento das contas em 10 dias. A postergação estará disponível a partir de 06 de abril, mediante a solicitação dos clientes diretamente no atendimento eletrônico do serviço.

Desbloqueio de Serviços

Além disso, a Oi está desbloqueando os serviços interrompidos por inadimplência por uma semana, para clientes que comunicarem que já efetuaram o pagamento ou que irão efetuá-lo nos próximos sete dias. A solicitação já pode ser feita diretamente pelo App Oi Mais Empresas ou através do atendimento eletrônico. (assessoria de imprensa).