Oi ainda gera caixa negativo em março

A Oi diminuiu as perdas no mês de março em relação a fevereiro, mas continua com geração de caixa negativa no mês, informou o escritório de Advocacia Arnoldo Wald, apontando um déficit de R$ 295 milhões.

Em fevereiro, o resultado negativo tinha sido de R$ 1,023 bilhão. Na comparação com o mês de fevereiro/20, os recebimentos registraram aumento de R$ 284 milhões, atingindo o patamar de R$ 2,066 bilhões, enquanto as saídas de caixa com pagamentos e investimentos diminuíram em R$ 443 milhões, totalizando R$ 2,362 bilhões conjuntamente.

O Saldo Final do Caixa Financeiro teve redução de R$ 327 milhões em março/20, totalizando R$ 5, 602 bilhões, o que corresponde a uma redução de 5,5% em relação a fevereiro, reportou o escritório responsável por acompanhar a empresa em recuperação judicial.