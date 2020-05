Oi aceita pagamento de recargas com cartão do auxílio emergencial

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A Oi passa a aceitar pagamento de recarga de planos de telefonia móvel pré e controle por cartão virtual da Caixa Econômica Federal. O cartão é usado por quem recebe o auxílio emergencial de dois meses do governo federal. Mas também está disponível a todos os clientes da Caixa.

A modalidade de pagamento está implementada no site da Oi (oi.com.br/recarga), no portal de atendimento Minha Oi (app), no Oi Recarga (app) e na Joice, inteligência artificial da Oi que pode ser acessada pelo WhatsApp 31 3131-3131.

PUBLICIDADE

Como fazer

Pra efetuar a recarga com o cartão virtual, os clientes deverão preencher os dados do cartão e informar o CVV, que é gerado a cada transação pelo aplicativo Caixa Tem, conforme passo a passo a seguir:

1. Na tela inicial do Caixa Tem, tocar em “Cartão Virtual”;

2. Na tela de mensagens, tocar em “Usar agora meu Cartão de Débito Virtual”;

3. Digitar a sua senha do Caixa Tem, cadastrada para usar o aplicativo;

4. Clicar na imagem para visualizar as informações do seu cartão;

5. Usar conforme orientação dos canais de recarga da Oi.

A recarga pelo cartão de débito do auxílio emergencial é mais uma das iniciativas da Oi oferecidas desde o início da pandemia. A operadora flexibilizou alguns prazos e condições de pagamento de contas sem multas, ampliou o atendimento nos canais digitais, deu bonificação de dados para clientes pré e controle, aumentou a velocidade reduzida para navegação após o término da franquia de dados do pós, liberou canais de diversos gêneros na Oi TV e liberou Serviços de Valor Agregado (SVA) para consumo de conteúdo de diversos gêneros para todos os clientes de telefonia móvel. Para o segmento de PMEs ofereceu benefícios nos serviços de voz e dados, plataformas de marketing e colaboração, além de flexibilizar pagamentos de débitos pendentes. E para o B2B, disponibilizou a solução Oi Smart Office 4.0 com isenção de cobrança por 90 dias.

O auxílio emergencial é um benefício financeiro concedido pelo Governo Federal destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Covid-19. (Com assessoria de imprensa)