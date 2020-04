OAB acusa IBGE de não indicar segurança aos dados das teles

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) acusou hoje, 24, o IBGE de não indicar “medidas mínimas de segurança” para a transmissão e administração dos dados pessoais dos clientes das operadoras de telecom a serem fornecidos por força da Medida Provisória 954/2020, editada pelo presidente Jair Bolsonaro, na sexta-feira passada, 17.

Em nova manifestação na ação direta de inconstitucionalidade movida para suspender a MP, a entidade rebateu as explicações apresentadas também pela Advocacia-Geral da União (AGU) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística à relatora do processo, ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Sobre a falta de segurança às informações dos consumidores, a manifestação aponta ainda que “a finalidade da coleta e do tratamento dos dados não está demonstrada de forma clara no ato normativo impugnado, para limitar processamentos desnecessários e excessivos”.

No novo documento, a OAB rebate também a alegação apresentada pela AGU e pelo IBGE de realizar pesquisa não presencial por causa do novo coronavírus. “A própria ausência de vinculação clara entre os objetivos da medida excepcional e a intenção de combate à epidemia reforça o diagnóstico da inadequação do novo mecanismo de

compartilhamento direto de dados pessoais”, consta do documento, que tem a assinatura do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz.

Daí, a OAB pede a inclusão da manifestação ao processo por considerar ter apresentado “fatos novos” capazes de reforçar a necessidade de a ministra do STF apreciar prontamente os pedidos apresentados tanto para suspender os efeitos da liminar quanto para desobrigar as telefônicas a prestar essas informações aos IBGE antes mesmo que decida sobre ação movida pela entidade para suspender os efeitos da MP e determinar que o instituto que se abstenha de requerer o compartilhamento de dados pessoais para as operadoras de telefonia fixa e móvel.