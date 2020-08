O papel do voluntariado em live do Instituto Claro

Na quarta-feira, 12, o Instituto Claro estará realizando uma live sobre o papel do voluntariado em tempos de pandemia causada pelo novo coronavírus. Daniely Gomiero, diretora de Comunicação e Responsabilidade Social e Vice-presidente de Projetos do Instituto Claro, conversa com Eduardo Lyra, fundador e CEO do @gerandofalcoes, ONG voltada à promoção social de crianças e adolescentes por meio de esporte e da cultura.

Entre os tópicos abordados como realizar ações voluntariado com segurança, até mesmo remotamente, durante o distanciamento social e como manter a motivação dos voluntários. Além disso, as conversas vão abordar como esses projetos, que precisam desse tipo de voluntariado, estão se adaptando ao novo cenário e quais seus planos para o pós-pandemia.

Acompanhe a live a partir das 18 horas no Instagram do Instituto Claro: https://www.instagram.com/institutoclaro/