Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Gabriel Fiúza, Subsecretário de Regulação e Mercado do Ministério da Economia.

Tele.Síntese – Live tudo sobre o 5G. Realizada no dia 25 de maio de 2020. Gabriel Fiúza, Subsecretário de Regulação e Mercado do Ministério da Economia. Estão também na pauta do Ministério da Economia a regulamentação da Lei das Antenas e o estímulo à IoT (Internet das Coisas) e Vsat (antenas de satélite).

PUBLICIDADE