Nutanix alerta para cuidados com o trabalho em casa

A crise global do novo coronavírus fez com que os principais gigantes da tecnologia adiassem viagens “não essenciais” e incentivassem os funcionários a trabalhar em casa, como aconteceu com o Twitter, Google, Salesforce e outros. Para o diretor-geral da Nutanix no Brasil, Leonel Oliveira, na medida em que os funcionários interagem cada vez mais com a tecnologia em suas casas, sua facilidade de uso, design e utilidade se tornam um fator ainda mais crucial para o trabalho produtivo.

“As pessoas não são máquinas – elas têm emoções e frustrações e elas ficam sobrecarregadas – e, para os líderes organizacionais e de TI, isso significa oferecer as ferramentas certas para esse novo paradigma, usando tecnologia que habilita – não a que desabilita”, afirma o executivo. Para ele, há três maneiras de tornar esse trabalho produtivo.

A primeira delas é o planejamento de todos os cenários e a realização de teste de escalabilidade da rede. “Uma coisa é ter parte da força de trabalho em casa – é um cenário totalmente diferente quando milhares de pessoas estão se conectando remotamente a uma VPN ao mesmo tempo. Isso se torna um teste para determinar se o sistema será dimensionado”, avalia Oliveira. Ele diz que muitas ferramentas corporativas foram criadas para operar apenas internamente, por isso é tarefa do departamento de TI garantir que todos possam acessar aplicações e dados com segurança de seus dispositivos (móveis e computadores) em casa.

“Em um momento de crise global, quando há medo do desconhecido e falta geral de informações, é imperativo que os líderes de TI da empresa forneçam informações, ferramentas e processos específicos nos quais as pessoas possam confiar”, sustenta. Para ele, depois de desenvolver um pequeno conjunto de cenários possíveis, a próxima etapa é testar para garantir desempenho e escalabilidade. “Se você está em uma empresa que não fez muito progresso aqui, faça-o agora”, disse.

A segunda maneira é alinhar a tecnologia – não apenas em quais ferramentas usar, mas em como usá-las. “Muitas pessoas falam sobre tecnologias de colaboração remota – da videoconferência ao desktop as a service – mas o que não está sendo enfatizado é a importância da configuração. As questões de como usar a tecnologia são tão importantes quanto à tecnologia a ser usada”, destaca.

Segundo o diretor-geral, a Nutanix, criou um site de intranet em constante expansão intitulado “Como trabalhar em casa”. Incluiu detalhes sobre como acessar a VPN, fazer login nos aplicativos em toda a empresa, sobre a ferramenta de videoconferência e como habilitar os funcionários a usar seus telefones móveis no PBX (sistema de telefone privado) da empresa baseado em nuvem.

A terceira maneira é a preparação da documentação correta para permitir que todos tenham acesso. Os ‘runbooks’ são um princípio básico do gerenciamento de TI que descreve onde um sistema está sendo executado – no local, na nuvem etc. – como acessá-lo, contas e senhas de administrador, operações e desempenho esperados, orientações de monitoramento e como para parar e iniciar um sistema. “No pior cenário, um colaborador principal pode estar inacessível e todos os membros da equipe precisam ser ativados por meio dessas informações”, disse.

O executivo ressalta que o ponto principal da liderança de TI é que o principal valor de uma organização vem de seus funcionários. “No momento em que eles podem estar isolados um do outro e continuar fazendo o trabalho diário, a maneira como os líderes de TI os apoiam e habilitam através da tecnologia terá um impacto profundo na produtividade da empresa em geral”, concluiu.