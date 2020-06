Novo satélite da Hispasat embarcará a missão Pathfinder 2 dos EUA

A Hispasat fechou um contrato para embarcar a missão Pathfinder 2 da Força Espacial dos Estados Unidos em seu satélite Amazonas Nexus, cujo lançamento está previsto para meados de 2022. O novo satélite cobrirá todo o continente americano, o corredor do Atlântico Norte (área de grande tráfego aéreo e marítimo) e a Groenlândia.

O projeto é liderado pela Artel, empresa de telecomunicação homologada pelo Departamento de Defesa americano. E conta com a colaboração da Hunter Communications, fornecedor de soluções de comunicação via satélite.

Esta será a terceira missão do programa Pathfinder, um plano da Força Aérea americana para realizar diferentes projetos-piloto de contratação para cobrir necessidades de serviços de telecomunicações com satélites comerciais (COMSATCOM).

A missão Pathfinder 2 foi desenvolvida sob demanda para ser embarcada em um satélite em construção. O Governo dos Estados Unidos terá o uso do transponder durante toda a vida útil do Amazonas Nexus, estimada em quinze anos, e a Hispasat operará o satélite.

Estrutura

A missão contará com uma carga útil de 108 MHz de capacidade espacial embarcada no novo satélite. Será equipado com o sistema de encriptação CNSSP-12 para telemetria e telecontrole.

O Amazonas Nexus é um satélite de alta performance desenvolvido com uma arquitetura que combina as bandas Ku e Ka. Com isso, pretende multiplicar a capacidade disponível para uso comercial. Além disso, possuirá um Processador Digital Transparente de última geração (DTP). Segundo a Hispasat, o avanço tecnológico permitirá processar digitalmente a carga útil do satélite e aumentar a sua flexibilidade em órbita. (Com assessoria de imprensa)