Nokia transforma as redes das operadoras brasileiras

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A empresa já concentra 40% de todo o tráfego IP que transita pelas operadoras do Brasil. A 5G traz muitas mudanças, pois conecta não só os humanos, mas também as máquinas.

Luiz Tonisi, diretor-geral da Nokia do Brasil conversou com o Tele.Síntese em um dos episódios da série de lives Tudo Sobre 5G, realizada em maio. Confira, abaixo, a participação do executivo.

PUBLICIDADE