Nokia registra lucro em 2019

A Nokia divulgou hoje, 6, lucro líquido de € 18 milhões no ano de 2019. O número é uma reversão do forte prejuízo registrado em 2018, quando o resultado terminou negativo em € 549 milhões. As receitas, no ano cresceram 3%, atingindo € 23,3 bilhões.

A unidade de redes continua a ser a principal fonte de recursos da companhia, mas contribuiu menos no ano passado com o resultado, após retração de 14% no lucro operacional da divisão, que ficou em € 665 milhões. Houve melhora de 31% na contribuição da divisão de software (€ 589 milhões) e da unidade de licenciamento, que expandiu o resultado em 3% (para € 1,2 bilhão). Mas outras divisões perderam € 490 milhões.

Segundo balanço financeiro da companhia finlandesa, divulgado nesta quinta-feira, 6, América do Norte e Europa seguem como principais mercados, ambos gerando mais de € 6,6 bilhões em receitas no ano. A América Latina faturou € 1,4 bilhão, 7% a mais que em 2018. A China foi o único mercado em que a companhia encolheu, com retração de 15% nas receitas, para € 1,8 bilhão.

A companhia diz que terminou 2019 com 66 contratos para implementar redes 5G mundo afora, dos quais já ativou 19. E tem ainda 100 acordos que podem render novos contratos.

Na carta aos acionistas, o CEO da companhia, Rajeev Suri, ressaltou que o lucro veio apesar de um ano “desafiador” e disse que em 2020 persistirá o desafio de geração de caixa. A aposta para isso recairá nas redes móveis. Também haverá redução de custos de produção, “melhor gerenciamento comercial” e “fortalecimento do desempenho operacional” em serviços.