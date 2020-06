Nokia lança software para de fatiamento de redes 5G

A Nokia lançou nesta quinta-feira, 25, a solução Digital Operations Center em nuvem, uma plataforma automatizada que gerencia serviços baseados no fatiamento (slicing) de redes 5G. Trata-se do primeiro produto para fatiamento de rede da fabricante finlandesa.

A solução, diz a empresa, é modular, e pode ser associada ao programa Orchestration Center, plataforma de orquestração de serviços da Nokia, e ao Assurance Center, de identificação de ocorrências na rede. A proposta do serviço de fatiamento em nuvem é habilitar o cliente, no caso as operadoras, a entrarem em novos mercados, como no fornecimento de conectividade a verticais, oferecendo diferentes níveis de compromisso com a qualidade do serviço.

Segundo a Nokia, a companhia está ajudando a Singtel a testar sua plataforma de rede como serviço (NaaS). A empresa visa dar ao operador de Cingapura maior controle e visibilidade dos recursos de fatiamento em sua rede. O Digital Operations Center estará disponível em escala até o final do ano. (Com assessoria de imprensa)