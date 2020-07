Nokia anuncia upgrade de software para migrar rádios 4G para a 5G

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A Nokia avisou nesta terça-feira, 14, que acaba de lançar a atualização de software de seus rádios móveis 4G/LTE. Com a atualização, os equipamentos passarão a operar em redes 5G/NR, desde que a rede esteja preparada – e a operadora contrate o upgrade.

Segundo a fabricante, são 3,1 milhões de rádios instalados no mundo capaz de receber essa atualização. Até o final de 2021, projeta, serão 5 milhões. Segundo a empresa, a migração via software é possível porque uma parte das redes 5G será criada a partir da redestinação (refarming) de frequências já em uso com tecnologia FDD.

“A Nokia estima que esta solução vai economizar dezenas de bilhões de euros às operadoras em engenharia de sites e custos de revisitação”, diz.