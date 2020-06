Nokia antecipa a posse do novo CEO

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A Nokia avisou hoje, 24, que decidiu antecipar em um mês a posse de Pekka Lundmark na cadeira de presidente e de chief executive officer (CEO) da companhia. O executivo passa a ocupar o cargo no lugar de Rajeev Suri em 1 de agosto. Este deixa o posto em 31 de julho, mas continua como consultor do conselho de administração até 1º de janeiro de 2021.

Segundo a Nokia, a posse de Lundmark foi antecipada pois a Fortum, empresa que ainda comanda, encontrou um CEO para substituir o executivo antes do previsto, e que precisará de apenas um mês para realizar a transição. Com isso, liberando-o do contrato de permanência até setembro.