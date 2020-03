NLT e UFPB fecham acordo para desenvolvimento de soluções em IoT

Click to print (Opens in new window)

A operadora móvel virtual especializada em internet das coisas NLT e a Universidade Federal da Paraíba – UFPB fecharam um acordo de desenvolvimento de soluções e pesquisa em IoT. O objetivo principal é investigar a evolução de tecnologias e a sua integração com serviços web.

Realizadas no Centro de Informática, as pesquisas terão a participação de alunos, professores e técnicos da NLT. “O potencial de inovação desta iniciativa conjunta é bastante relevante para a oferta de novas aplicações em IoT para os setores agrícola, industrial, de comércio, serviços e para a sociedade de um modo geral”, avalia Alisson Brito, professor do Laboratório de Engenharia de Sistemas e Robótica (LASER) da UFPB.

As pesquisas serão concentradas em soluções de comunicação de qualidade a longas distâncias e baixo consumo de energia, de modo a serem facilmente empregadas nas demandas atuais e futuras do mercado, como, por exemplo, os mais diversos tipos de sensores para controle de ambientes e telemetria e em comunicação M2M.

A NLT usa a rede LoRa da American Tower e a infraestrutura de rede GSM (2G) da Vivo para cobrir todo o território nacional. A parceria, no entanto, se dá no Laboratório de Engenharia de Sistemas e Robótica (LASER) da UFPB, que desenvolve uma iniciativa de laboratórios de co-inovação em parceria com empresas. Incluindo a NLT, já são cinco empresas com parcerias no LASER para pesquisa e inovação em parcerias inéditas, totalizando 12 professores colaboradores e 48 alunos bolsistas. (Com assessoria de imprensa)