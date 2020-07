NIC.br terá opção de domínio app.br, para aplicativos

O domínio “.br”, operado pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), terá a partir do dia 20 de julho novas opções disponíveis para registro, que se somam aos mais de 130 DPNs (Domínios de Primeiro Nível) já existentes, entre as categorias de genéricos, pessoas físicas, profissionais liberais, pessoas jurídicas e cidades. As novas opções de domínios são:

Genéricos

app.br – aplicativos

dev.br – desenvolvedores e plataformas de desenvolvimento

log.br – transportes e logística

seg.br – segurança

tec.br – tecnologia

Profissionais liberais

bib.br – bibliotecários e biblioteconomistas

des.br – designers e desenhistas

det.br – detetives e investigadores particulares

enf.br – profissionais de enfermagem

coz.br – profissionais de gastronomia

geo.br – geólogos

rep.br – representantes comerciais

Além da diversidade de opções, entre os diferenciais e benefícios de registrar sob o “.br” existe o recurso de redirecionamento de páginas, que contribui para que usuários das mais diversas plataformas possam manter suas marcas ativas permanentemente na rede, mesmo que troquem de rede social ou serviço. (Via PontoISP.com.br)