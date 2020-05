Neonergia lança portal exclusivo para negociação de débitos

Click to print (Opens in new window)

Os mais de 14 milhões de clientes das concessionárias da Neoenergia, contam com diversas novas facilidades digitais para o enfrentamento ao novo coronavírus. E as concessionárias do grupo lançam hoje,21, o Fique em Dia, portal exclusivo e inédito no setor para negociação de débitos.

A plataforma nasce justamente no período em que se enfrenta também uma crise econômica. Para ter acesso a esse modelo de negociação exclusivo no setor, basta acessar a plataforma por meio dos sites das respectivas distribuidoras e fazer o cadastro com o seu CPF e código do cliente. Na sequência, o consumidor será direcionado para as opções de negociação. Após inserir os dados pessoais, irá visualizar o débito e as condições de pagamento disponíveis. Chamado de Fique em Dia, o portal permite a quitação de contas em aberto, flexibilização de pagamento, entre outras condições especiais. Entre as vantagens: o acesso online 24h por dia e a possibilidade de resolver tudo sem precisar de deslocamento.

O serviço se integra a uma série de iniciativas que a Neoenergia tem feito em relação às inovações tecnológicas. Em março deste ano, por exemplo, foi lançado o Conexão Digital.

O projeto visa modernizar os processos e jornadas dos consumidores, integrando os canais de atendimentos para os 14 milhões de clientes. Com investimento de R$ 127 milhões, o Conexão Digital contempla a disponibilização de mais de 100 produtos, de forma interativa, com lançamentos constantes nos próximos três anos.

Integram o grupo as distribuidoras Coelba, Celpe,Cosern, Elektro.

(assessoria de imprensa).