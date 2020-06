Neoenergia faz prevenção online da saúde dos seus trabalhadores

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A Neoenergia, nesta semana, deu início a um projeto piloto para prevenir casos de Covid-19 entre os seus mais de 12 mil funcionários espalhados em 18 estados do Brasil. Através da plataforma HealthCheck, desenvolvida pela Neoris, será possível obter semanalmente informações sobre saúde física e mental dos colaboradores.

Inicialmente, o programa foi oferecido aos funcionários da Cosern, concessionária de energia no Rio Grande do Norte. Porém, de acordo com a empresa, será disponibilizado para todos os trabalhadores nos próximos dias.

Os funcionários poderão acessar a plataforma em qualquer dia da semana para informar os dados sobre os sete dias anteriores ou quando apresentarem sintomas de Covid-19, como tosse e febre. A ferramenta poderá ser utilizada pelo computador ou por um aplicativo instalado no celular.

“Tomaremos medidas de acordo com a avaliação clínica das nossas equipes de saúde. Aqueles que se considerarem ansiosos, por exemplo, receberão, imediatamente, a indicação de aconselhamento psicológico profissional, oferecido pela empresa por meio do programa Mais Apoio”, diz Harley Albuquerque, gerente de saúde e segurança da Neoenergia.

Prevenção

Uma câmera termográfica que afere a temperatura corporal foi outra recente iniciativa preventiva em combate à pandemia adotada pela companhia. O sistema encontra-se na entrada das instalações de todas as unidades de negócio, como usinas de geração e sedes das distribuidoras.

A Neoenergia é atualmente o maior grupo privado do setor elétrico brasileiro. As suas distribuidoras, Coelba (BA), Celpe (PE), Cosern (RN) e Elektro (SP), atendem a mais de 14 milhões de clientes. (Com assessoria de imprensa)