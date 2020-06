NEC e Unisys firmam parceria no Brasil

Uma nova parceria, que une as principais forças e especialidades de duas empresas líderes em diferentes segmentos do mercado de TIC e segurança, é selada no Brasil. Por meio de um acordo comercial, a NEC passa a oferecer a seus clientes as soluções que compõem o portfólio de segurança cibernética da Unisys.

A NEC, com sua experiência na orquestração de parceiros, reforça, a partir de agora, sua oferta com tecnologias que simplificam e incrementam a segurança das redes de dados. Serão revendidos a solução Stealth, em modelo software como serviço. Ela sobrepõe todo o ambiente computacional da organização, o que permite a criação de uma política de segurança incluindo desktops, servidores, e nuvens públicas e privadas por meio de containers de kubernetes, e conexões de dispositivos IoT.

Segundo Angelo Guerra, vice-presidente da NEC no Brasil, a aliança, que permite à NEC efetuar a comercialização dos produtos de cibersegurança do portfólio da Unisys, está totalmente alinhada ao direcionamento dos negócios da companhia e se encaixa nos pilares de atuação da organização a longo prazo.

“Tendo em vista nosso conhecimento como orquestradores e integradores de soluções próprias e de parceiros estratégicos nas mais diversas áreas em tecnologias de redes e segurança, a NEC tem um foco especial no crescimento dos negócios, em setores que demandam soluções avançadas em identificação e em centros de operação. Para completar, a empresa tem liderado iniciativas globais em redes móveis abertas. O nosso portfólio de segurança, nesse contexto, fica ainda mais fortalecido e serve como base sólida de toda proposta de valor da organização”, afirma Guerra.

De acordo com Mauricio Cataneo, presidente da Unisys Brasil e CFO para América Latina, a modalidade de parceria estabelecida com a NEC permite à empresa ampliar ainda mais o alcance de suas soluções. “Até o momento, o posicionamento comercial com relação à oferta dos produtos do nosso portfólio de segurança vinha sendo de forma direta pela Unisys ao mercado. A partir dessa aliança com a NEC, unimos forças com um player estratégico que nos permite agregar valor e novas capacidades para oferecer aos clientes as melhores soluções de proteção às suas operações, ao mesmo tempo que promovemos e habilitamos a inovação”, define Cataneo. As empresas não revelam os termos da parceria. (Com assessoria de imprensa)