NEC e Rakuten Mobile iniciam produção de equipamento de rádio OpenRAN 5G

A fabricante de equipamentos para rede NEC e a operadora japonesa Rakuten Mobile anunciaram que a produção da unidade de rádio (RU) de sistemas de comunicação móveis de quinta geração (5G), desenvolvida conjuntamente pelas duas empresas, foi iniciada em Fukushima (Japão). O despacho da primeira remessa já foi realizado.

A nova RU 5G adota o padrão aberto (OpenRan) e é equipada com uma antena massiva de múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO, Multiple Input Multiple Output) na faixa de frequência de 3,7 GHz. Tem formato compacto, leve e de baixo consumo energético.

Com a RU 5G, a Rakuten Mobile dará início ao desenvolvimento de sua rede 5G, começando com a construção de estações radiobase na área de Tóquio, e trabalhará para o lançamento de serviços comerciais de 5G em junho de 2020.

A Rakuten Mobile está desenvolvendo a primeira rede nativa na nuvem do mundo, completamente virtualizada de ponta a ponta. Em outubro de 2019, implementou com sucesso no Japão a primeira rede de acesso por rádio aberta, virtualizada e distribuída (OpenRAN). Além disso, a NEC e a Rakuten Mobile colaboram estreitamente em soluções de BSS e OSS para as operações de rede 4G da Rakuten Mobile.

A NEC, com o foco em fornecer ‘Soluções para a Sociedade’, alavancará seus pontos fortes e experiência tecnológica na construção de redes para apoiar as operadoras na construção de suas redes 5G e acelerar a expansão de suas operações no exterior.