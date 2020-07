Na Paraíba, portal automatiza recebimento de doações durante a pandemia

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Plataforma foi desenvolvida em sete dias, de forma 100% gratuita, e entrou no ar em 6 de julho. Já arrecadou, desde então, mais de R$ 3 milhões, além de cestas básicas

A Indra doou ao Governo do Estado da Paraíba o portal Paraíba Solidária. A plataforma foi desenvolvida pela companhia para ajudar a recolher e incentivar doações em dinheiro ou materiais durante a pandemia de covid-19.

O portal viabiliza as doações de forma digital, faz a gestão das doações, apresentando em tempo real os volumes doados e possibilitando inclusive a integração com o portal de serviços da Secretária Estadual de Fazenda para facilitar o processo aos cidadãos e empresas doadoras.

PUBLICIDADE

A plataforma demorou sete dias para ficar pronta e teve custo zero para o Governo local. Através do site a Sicredi doou 7.700 máscaras N95, que serão encaminhados aos hospitais. A página entrou em funcionamento no dia 6 de julho. Até o dia 10 de julho, já tinham sido arrecadados 784.522 cestas básicas, kits de limpeza e de higiene pessoal, além de mais de R$ 3 milhões.

Relacionamento com o Estado

Nos últimos anos, a Indra foi responsável pela implantação de projetos como o e-Fisco, conjunto de sistemas online de atendimento, comunicação e gerenciamento de processos de contribuintes do estado de Paraíba de forma eletrônica.

A companhia desenvolveu também recentemente um projeto de robotização para o Tribunal de Justiça da Paraíba. A ferramenta automatiza o processo inicial da execução fiscal e deve trazer celeridade a mais de 30 mil processos da 1ª e 2ª Varas de Executivos Fiscais da Capital. (Com assessoria de imprensa)