Motorola Solutions assina contrato de US$ 23 milhões de dólares com a Marinha dos EUA

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

O Departamento de Defesa dos EUA concedeu à Motorola Solutions um contrato de US$ 23,8 milhões (R$ 99 milhões pelo câmbio de hoje, 23) para manter o sistema de rádio móvel terrestre (LMR) da Marinha americana, utilizado para coordenar a implementação e ações dos socorristas nas bases em todo o mundo. O contrato contém quatro opções, e caso todas sejam executadas, o valor do pode chegar a US$ 93,6 milhões (R$ 389,5 milhões).

A rede LMR sincroniza a resposta dos serviços de emergência da Marinha com outras agências federais, estaduais e locais envolvidas na segurança pública. Essa integração de comunicação das agências é um elemento essencial na redução da perda de vidas e de bens durante crises e incidentes.

Nos termos do contrato com o Comando de Engenharia de Instalações Navais, a Motorola Solutions fornecerá manutenção preventiva de hardware e software, atualizações de tecnologia e software, reparo e substituição de equipamentos, gerenciamento cambial e de licenças de software, de ativos, configurações e senhas, verificação de vulnerabilidades e testes de benchmark. O projeto deve ser concluído até dezembro deste ano e, se todas as opções contratuais forem executadas, será ampliado até junho de 2023. (Com assessoria de imprensa)