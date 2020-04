Motorola lança moto g8 power lite

Click to print (Opens in new window)

O dispositivo é lançado no Brasil com bateria de longa durabilidade e câmera tripla

A Motorola lançou, hoje, 29, o moto g8 power lite. O novo aparelho tem bateria de 5.000 mAh, projetada para durar até dois dias sem necessidade de recarga, promete a fabricante.

O aparelho tem ainda sistema de câmera tripla possui câmera principal de 16 MP, e câmera macro, com aproximação de até quatro vezes do objeto fotografado do que uma lente normal.

A tela mede 6,5 polegadas, com resolução HD+. O processador é octa-core, e a memória RAM traz 4 GB, enquanto o armazenamento é de 64 GB. O aparelho está disponível no Brasil a partir de hoje, com preço sugerido de R$ 1.399.