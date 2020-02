Motorola inicia pré-venda do razr, com tela dobrável em formato flip

Click to print (Opens in new window)

A Motorola inicia a pré-venda limitada do Motorola razr , o primeiro smartphone com tela dobrável em formato flip do mundo, com preço sugerido de R$ 8.999. As encomendas podem ser feitas nos canais próprios (loja online e quiosques) e nas operadoras.

Os consumidores receberão o smartfone em até 20 dias úteis a partir da data da compra. O produto marca a volta da empresa ao mercado premium, com a reinvenção de um ícone da moda e também da cultura pop, que marcou toda uma geração.

Quando fechado, a tela interativa Quick View permite acessar informações importantes de forma prática e fácil. O usuário pode fazer chamadas, responder mensagens, fazer pagamentos, controlar suas músicas, tirar selfies e utilizar o Google Assistant™, sem abrir seu aparelho.

O novo Motorola razr é o primeiro smartphone em formato flip com tela flexível que dobra completamente ao meio, proporcionando ao consumidor uma experiência única.(Com assessoria de imprensa)