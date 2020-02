Mob Telecom fortalece presença no mercado wholesale

Click to print (Opens in new window)

A Mob Telecom dá um novo passo para oferta de banda larga de alta capacidade e com menor latência para os 15 estados onde atua. Para isso, construiu quatro saídas de backbone, ligando Salvador, na Bahia, com Fortaleza, no Ceará, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. O investimento reforça a participação da prestadora no mercado de wholesale (atacado), sem enfraquecer sua posição no varejo, que já soma 40 mil clientes diretos.

Sobre o leilão do 5G, Bayde informa que a Mob está confiante em participar. Para isso, criou um comitê formado por diretores, técnicos, juristas e pessoal de marketing para estudar inclusive a compra de um dos lotes ou atuar no mercado secundário.

O CCO da Mob entende que o edital, em consulta pública, trouxe algum avanço, mas pode ser melhorado, sem entrar em detalhes. Ele acredita que os players que atuarão no mercado 5G, em alguma parte do país, terá que usar a rede da Mob, que hoje já chega a 25 mil quilômetros de fibra.

