Missão para expansão de vida de satélite da Intelsat é bem-sucedida

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A Intelsat anunciou nesta semana que a missão para expandir a vida de um satélite já em declínio foi bem sucedida. O que chama atenção é o modelo da missão. A operadora contratou a empresa Northrop Grumman para desenvolver uma nave espacial, batizada de Mission Extension Vehicle-1 (MEV-1). Tal nave foi colocada no espaço em outubro de 2019, e nesta semana, em 25 de fevereiro, chegou a ponto da órbita terrestre em que faria a “manutenção” do satélite Intelsat 901, que fornece banda Ku e banda C a Europa e Oceano Atlântico.

Os dois artefatos então acoplaram-se. Com isso, o MEV-1 passou a fornecer combustível e outros serviços que garantem a extensão da vida útil do IS-901 por mais 5 anos (lançado em 2001, o satélite tinha vida útil estimada de 13 anos). As naves espaciais, agora unidas como um só equipamento, realizam avaliações em órbita antes que o MEV-1 comece a utilizar sua energia para a reposicionar o conjunto acoplado e reiniciar os serviços do IS-901 no início de abril.

É a primeira vez que dois satélites comerciais se unem operacionalmente em órbita. A iniciativa também tem potencial para inaugurar um novo modelo de negócios, em que empresas como a Northrop realizam reparos espaciais em satélites de terceiros localizados em órbitas geosíncronas. O reparo tem custo inferior à construção e lançamento de um novo satélite.

Nos termos do contrato com a Intelsat, o MEV-1 fornecerá cinco anos de serviços de extensão de vida ao satélite IS-901 antes de devolver a espaçonave a uma órbita final de descomissionamento. O MEV-1 seguirá em frente para fornecer serviços de extensão de missão para nova nave espacial cliente.

Uma vez ancorado, o MEV assume a manutenção da órbita do conjunto de acordo com os requisitos do cliente. O MEV foi projetado para vários acoplamentos e desacoplamentos e pode fornecer mais de 15 anos de serviços de extensão de vida. A empresa está programada para lançar seu segundo Veículo de Extensão missão, MEV-2, ainda este ano, contratado para prestar serviço a um outro satélite da Intelsat.

Este serviço de extensão de vida é apenas o primeiro passo em um plano de expansão e desenvolvimento tecnológico. A visão da empresa é estabelecer uma frota de veículos de manutenção de satélites que não só prolongam a vida útil dos satélites, mas fornecem outros serviços, como mudanças de inclinação e inspeções de naves espaciais, bem como usar tecnologia avançada de robótica para realizar funções adicionais, como reparo e montagem em órbita.