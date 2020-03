MindBe premia funcionário que não sair de casa

Click to print (Opens in new window)

A MindBe, especializada em Customer Experience e teleatendimento estruturou um plano de ação para este momento de pandemia do Covid19, cujo principal ponto foi proteger seus funcionários de possíveis contaminações e, ao mesmo tempo, manter o padrão de qualidade aos seus clientes.

“A medida atinge 100% dos colaboradores, incluindo aqueles que realizam trabalho de atendimento ‘humano’ em nossa empresa”, enfatiza o CEO da MindBe, Vito Chiarella. O plano, que começou a ser implantado desde o anúncio do primeiro caso de infecção comunitária criou uma Comissão de Gestão de Crise para o Covid19, executou planos de comunicação e orientação aos colaboradores.

“No dia 16/03, já implantamos sistema de home office com o revezamento de 50% do quadro funcional”, explica Chiarella. “Temos a meta de que nesta semana 100% de nosso pessoal estejam trabalhando de maneira remota”, observa. Enquanto isso, ações preventivas de separar os operadores que ainda estão trabalhando internamente, com pelo menos dois metros de distância, foram realizadas, assim como a instituição de reuniões a distância.

O plano de contingenciamento criou um sistema para remunerar com prêmios adicionais os funcionários que não saírem de casa. “Temos uma preocupação muito grande com a proteção de nossos colaboradores, pois dos cerca de 500 colaboradores, 80% são mulheres, muitas delas com filhos”, pondera o CEO da MindBe. (assessoria de imprensa).