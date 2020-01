Microsoft cria fundo de US$ 1 bilhão voltado à reversão das mudanças climáticas

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A Microsoft anunciou hoje, 16, um projeto para neutralizar suas emissões de carbono até 2030, e até 2050, compensar todo o carbono que calcula ter produzido desde sua fundação, em 1975. A companhia também anunciou a criação de um fundo com US$ 1 bilhão que será aplicado em quatro anos. O dinheiro vai financiar o desenvolvimento novas tecnologias para a remoção de carbono do meio ambiente, a fim de contribuir para retardar as mudanças climáticas.

O capital será usado de duas formas: na aceleração de tecnologias já existentes, a partir do investimento no projeto ou do financiamento da dívida da iniciativa; e em inovações ainda desconhecidas, sob a forma de participação acionária.

Os critérios para aportes levarão em conta as estratégias das candidatas para promover a descarbonização, a resiliência climática ou a sustentabilidade. Também é importante que o impacto seja capaz de fazer o mercado acelerar a adoção do conceito de descarbonização. Além disso, a empresa quer que as tecnologias possam ser utilizadas em suas próprias necessidades e metas de alcançar a marca de produtora negativa de carbono até 2050. E, em países em desenvolvimento, o investimento levará em conta o equilíbrio climático em relação aos países desenvolvidos.

A companhia também avisou que a partir de agora passará a advogar por políticas públicas relacionadas à produção de carbono e à busca de soluções de emissão zero. Vai defender, por exemplo, o fim de barreiras regulatórias que hoje impedem a adoção mais rápida de tecnologias limpas. Vai pleitear formas de negociação de créditos de carbono que levem em conta preço e mercado. E defender regras de transparência para que o consumidor conheça quanto de carbono foi emitido para que produtos chegassem às mãos do consumidor.