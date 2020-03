Microsoft cede ao governo 200 mil licenças de aplicativo para reuniões virtuais

Click to print (Opens in new window)

Governo Digital do Ministério da Economia orienta funcionários do Executivo que vão trabalhar remotamente a usar aplicações gratuitas de Amazon, Cisco, Zoom e Google

A Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia assinou parceria com a Microsoft do Brasil para usar gratuitamente por seis meses até 200 mil licenças do aplicativo Micrfosoft Teams. As licenças serão destinadas a entre servidores do Executivo a fim de realizar reuniões a distância por áudio e videoconferência em função do surto de Covid-19.

O termo de doação foi publicado hoje, 19, do Diário Oficial da União, incluindo acordo de nível de serviço, conhecido pela sigla SLA, para garantir a disponibilidade dos produtos e suporte. A tecnologia cedida pela Microsoft permite realizar reuniões virtuais, sem limites para o número de participantes. O número de licenças atende a um terço dos funcionários do poder Executivo.

A Microsoft já havia oferecido acesso gratuito à ferramenta no varejo, mas enfrentou oscilações e quedas na Europa devido ao alto volume de conexões.

De acordo com o diretor de Operações Compartilhadas da Secretaria, Merched Cheheb, o suporte ao governo terá regras específicas. Isso vai assegurar a estabilidade do serviço.

Diferentes aplicativos

Além do aplicativo da Microsoft, a Secretaria elaborou um manual com tutoriais e dicas de uso em relação a soluções de Tecnologia da Informação (TI) semelhantes oferecidas por outros gigantes do ramo, a exemplo de Amazon Chime, Cisco Webex, Zoom e Google Hangouts.

“Os ambientes disponíveis similares Cisco, Google, entre outros, também ampliaram a oferta, porém até agora não oferecem suporte e garantia de SLA [acordo de nível de serviço]”, explicou Cheheb.

Todos os serviços de conferência virtual começam a ser utilizados pelas equipes de servidores. As medidas foram priorizadas pelo Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19, criada pelo governo federal.