mhnet expande atuação para o Mato Grosso do Sul

A mhnet Telecom se prepara para entrar em outro mercado em agosto, na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, além das 78 cidades que atende nos estados de Santa Catarina (onde tem sede), Paraná e Rio Grande do Sul. Em abril, o número de assinantes do provedor era de 117 mil e pulou para 132 mil em junho. A expectativa da empresa é de chegar a 150 mil, em dois meses.

Esses resultados são consequência dos investimentos já feitos pelo provedor recentemente, de ampliação do backbone; estrutura de rede própria de Porto Alegre a São Paulo, em anel em DWDM com capacidade de 8 TB; aquisição de outros provedores regionais e investimentos em equipamentos e novas tecnologias. Além disso, foram aplicados recursos na ampliação dos canais de atendimento, plataformas de automação, investindo em tecnologias que facilitam a contratação dos serviços e posterior atendimento ao cliente e em marketing e ações comerciais.

Segundo o gerente de Marketing da mhnet, Pedro Henrique Eich, no ano passado a empresa investiu R$ 50 milhões em estrutura de rede e tecnologia. “Para 2020 a expectativa é superar esse valor”, disse. Esse ano está prevista a aquisição de um ISP em Erechim, no Rio Grande do Sul, com a inclusão de mais 15 mil assinantes.

No atacado, a rede da mhnet, com mais de 20 mil km de extensão, chega a 300 municípios, inclusive de São Paulo, e atende a cerca de 100 ISPs. Eich disse que, com a pandemia, o consumo de banda cresceu muito, mas os reforços tecnológicos deram conta do recado.

