Mesmo com pandemia de COVID-19, empresas abrem vagas de trabalho

A pandemia de COVID-19 fez com que muitos negócios congelassem os investimentos para esperar a crise passar. Contudo, há organizações que estão conseguindo ampliar o quadro de colaboradores mesmo durante o período de isolamento social. Esse é o caso das empresas listadas abaixo:

Acesso Bank

No total, a instituição está com 30 vagas abertas para os departamentos de Produto, Desenvolvimento, Atendimento e Comercial. As posições preenchem cargos relacionados à engenharia de software, tanto desenvolvedores quanto líderes, operações financeiras, como intercâmbio e prevenção a fraudes, e atendimento ao cliente. Os interessados devem enviar o currículo para 0 e-mail pessoas@acesso.com e mencionar o cargo em que têm interesse. Os cargos podem ser acessados no site da empresa https://www.acesso.com/, pelo menu Carreiras. A partir daí, basta aguardar o retorno do gestor responsável com todas as etapas de avaliação.

Synapcom

A Synapcom, especialista na oferta de soluções full commerce, pretende abrir mais de 100 vagas nos próximos meses, ampliando o quadro de funcionários, que atualmente é de 300 profissionais, em 40%. As vagas são para diversas áreas e preenchem posições tanto na unidade administrativa, na Vila Olímpia, em São Paulo, quanto na unidade operacional, em Itapevi (SP). A expansão é impulsionada pelo crescimento dos canais digitais no varejo, exigindo maior investimento em e-commerce.

PUBLICIDADE

Wevo

A Wevo, empresa especialista no segmento de plataformas de integração como serviço (iPaaS), anunciou recentemente uma expansão em seu time abrindo duas vagas para a área de Customer Success. Os processos de seleção vão continuar com mais vagas sendo disponibilizadas nos próximos dias. Quem tiver interesse de participar do processo seletivo, enviar seu CV para rh@wevo.io.