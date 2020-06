Mercado mundial de smartwatch cresce 12% no 1º tri

De acordo com os dados divulgados nesta semana pela Canalys, as remessas mundiais de relógios inteligentes atingiram 14,3 milhões de unidades no primeiro trimestre de 2020. Isso reflete um aumento de 12% em relação ao ano anterior, apesar da pandemia de Covid-19.

A empresa analista do mercado de tecnologia mostra que no primeiro trimestre de 2020, as vendas da Apple caíram 13%. Ainda assim, sua plataforma de smartwatch continua sendo a maior do mundo e está crescendo constantemente. O WatchOS ganhou 4 milhões de novos usuários durante o trimestre.

No segundo lugar está a Huawei que se destaca com a venda de 2.1 milhões de dispositivos. Em seguida, encontra-se a Samsung com 1.8 milhões de vendas. A companhia cresceu 46%, enquanto a primeira, cresceu 113%.

Mercado chinês ganha força

Na China, as vendas de smartwatch cresceram 66% no primeiro trimestre deste ano, rivalizando com as remessas norte-americanas. A analista de pesquisa Cynthia Chen diz: “Os fornecedores atenderam grandes pedidos de LTE antes do Ano Novo Chinês como parte da mudança para a cobertura nacional de eSIM, enviando 2,5 milhões de smartwatches.

“Esperamos que a China seja o principal impulsionador do crescimento do smartwatch em 2020, como resultado de sua economia fortemente recuperada e de um impulso maior por parte dos players locais, incluindo Huawei, Xiaomi e o novato Oppo”, completa Chen. Ao alcançar o dobro de suas vendas, a Huawei foi a empresa com o melhor desempenho no mercado. (Com assessoria de imprensa)