Mensagens sobre Coronavírus podem estar infectadas, alerta empresa

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ataques de malwares foram intensificados nos últimos dias por meio de mensagens maliciosas usando como atração a oferta de falsos conteúdos (notícias, dicas de saúde e vídeos catastróficos) envolvendo a epidemia de Coronavírus. O alerta é da fabricante de antivírus Bitdefender, que é vendido no Brasil pela Securisoft.

A empresa informa que diversos tipos de códigos maliciosos estão contaminando computadores de usuários corporativos e domésticos, usando como ferramenta de propagação o malware trojan Emotet, também conhecido como Geodo ou Mealybug.O Emotet, inicialmente especializado em roubo de dados bancários, foi detectado pela primeira vez em 2014 e, desde então, vem sendo intensamente utilizado pelo cibercrime.

Segundo a Bitdefender diversas outras empresas de segurança já detectaram várias ondas de malware relacionadas ao Coronavírus em vários idiomas, mas ainda não com apelo em português. “É bem provável que as mensagens de phishing em Português comecem a aparecer à medida que apareçam mais casos de suspeitas do Coronavírus no Brasil ou com o iminente resgate pelo governo de viajantes brasileiros hoje confinados na China”, afirma Eduardo D´Antona, diretor da Securisoft e country partner da Bitdefender.(Com assessoria de imprensa)