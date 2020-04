Melhora a experiência de vídeo do usuário brasileiro, diz agência

Click to print (Opens in new window)

A experiência de vídeo no país vem melhorando, conforme aponta a área técnica da Anatel, que faz a comparação com base na medição da Opensignal para o consumo nacional e nas capitais brasileiras do último trimestre de 2019.

Segundo a agência, a Claro liderou nessa métrica, mas Vivo e TIM passaram de “Regular” para “Bom” e se juntaram à primeira colocada.

A Claro liderou também na métrica de experiência com aplicativos de voz e nas categorias de experiência com taxa de download e de upload. A operadora atingiu 21,5 Mbps em download e 7.6 Mbps em upload. Ambos estão ao menos 40% acima do segundo colocado, diz Anatel em seu Relatório de Acompanhamento do Setor de Telecomunicações.

A TIM lidera a métrica de disponibilidade 4G. Conforme o estudo, os usuários da Opensignal clientes da prestadora estiveram conectados a uma rede de quarta geração 85,7% do tempo. Vivo e Claro ficaram próximas a 80%. A Oi permaneceu

abaixo de 70%, “provavelmente por não poder se valer da faixa de 700 MHz”, pondera o documento.